Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Странная бабушка и проверка газовщиков: что известно о взрыве газа в Черкесске, причины, жертвы

Странная бабушка и проверка газовщиков: что известно о взрыве газа в Черкесске, причины, жертвы

Фото: iStock/maki_shmaki

Фото: iStock/maki_shmaki

Взрыв бытового газа произошёл в 6 утра в Черкесске. В результате инцидента образовались завалы, под которыми могут находиться люди. На данный момент из здания уже эвакуированы около 70 жителей. Подробности и причины произошедшего – в материале «Радио 1».

Взрыв газа в Черкесске: что произошло


Утром 31 октября в многоэтажном жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Карачаево-Черкесской Республике, повреждения получили четвертый и пятый этажи здания. В результате инцидента образовались завалы, под которыми могут находиться люди. На данный момент из здания эвакуированы около 70 жителей.



Дом, в котором произошел взрыв газа (Фото: телеграм-канал МВД по КЧР)


Взрыв в Черкесске: проверка прокуратуры


Прокуратура республики инициировала проверку в связи с взрывом газа в жилом доме в Черкесске и возбудила уголовное дело. В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что будет проведена оценка соблюдению законодательных требований при эксплуатации газового оборудования. Ход расследования находится под контролем надзорного органа. На месте происшествия работают криминалисты регионального управления Следственного комитета, которые выясняют обстоятельства инцидента.



На месте взрыва также работают криминалисты регионального управления Следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.


В результате взрыва газа в Черкесске есть погибший и пострадавшие


По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, а 11 получили травмы.

«Спасатели извлекли троих человек из-под завалов и передали их врачам», — сообщили в республиканском МЧС.

Ведомство также отметило, что пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. В данный момент работают над перекрытиями между четвертым и пятым этажами. 70 человек были эвакуированы из здания и могут разместиться в пункте временного размещения


Причиной взрыва газа в Черкесске назвали пенсионерку с расстройством


Эпицентр взрыва, по предварительным данным, находился на пятом этаже. Накануне инцидента в воздухе ощущался запах газа. Существует версия, что именно в этой трехкомнатной квартире проживала пожилая женщина, которая отказывалась впускать газовщиков для проверки и конфликтовала с управляющей компанией и соседями.

«Бабушка Алла страдала психическим расстройством, она заперлась в квартире и никого не пускала — ни газовиков, ни полицейских. Более того, на каждый шум во дворе она выглядывала из окна, ругалась матом и бросала палки в соседей. Мусор женщина также выбрасывала прямо с пятого этажа. У нее был супруг, но местные жители почти не видели его», — сообщает SHOT.

Соседи отмечают, что в последнее время пенсионерка стала вести себя еще более неадекватно, однако помочь ей никто не мог из-за её состояния. Специалисты по газу пытались несколько раз попасть к ней домой, но она не открывала дверь, а однажды даже «через дверь оскорбила полицейских». Мэр Черкесска Алексей Баскаев заявил, что все необходимые работы и проверки к отопительному сезону в доме были проведены должным образом. Пока неизвестно, является ли бабушка Алла одной из жертв взрыва.

Читайте также:

Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло

В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб

Спасатели завершили разбор завалов дома в Тамбовской области после взрыва газа
#спасатели
#мвд
#проверки
#мчс
#дом
#уголовное погибший
#пенсионерка
#женщина
#фото
#взрыв
#травмы
#соседи
#жители
#происшествия
#дома
#люди
#взрыв газа
#кчр
При разборе завалов дома в Черкесске нашли тела еще двух погибших
МЧС: До четырех увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске
31 октября 2024, 11:55

Тела еще двух погибших обнаружены при разборе завалов дома в Черкесске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что специалисты продолжают поиски возможных пострадавших. Ранее сообщалось о семи спасенных ​жертвах ЧП.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина

В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб

Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло
#дело
#уголовное дело
#чп
#поиски
#взрыв
#человек
#специалисты
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандально известного адвоката Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву
31 октября 2024, 11:09

Фото: iStock/Michał Chodyra

Силовики задержали в Чечне скандально известного адвоката Тимура Идалова и этапировали на суд в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Идалов сбежал из Москвы в Чечню, где его и задержали накануне вечером. Мужчину обвиняют в угрозах применения насилия в отношении представителя власти. Он просил передать дело в Чечню, однако Верховный суд отказал ему. Дело было направлено в Химкинский суд.

Идалова должны доставить на судебный процесс, где он должен будет выступить с последним словом.

По некоторым данным, в 1990-х Тимур Идалов был одним из лидеров банды вымогателей. Его также обвиняли в подготовке похищения кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна.

Читайте также:

Вора-законника Васю Бандита экстрадировали в РФ из Албании — МВД

Парочка влюбленных сбежала из исправительного центра в Липецке

Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку в педофилии в Тульской области
#суд
#дело
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-советника президента Башкортостана обманули на пять миллионов рублей
Baza: экс-советника главы Башкортостана развели на 5 млн рублей с помощью РДК*
31 октября 2024, 10:45

Фото: iStock/artoleshko

Экс-советника руководителя Башкортостана Виктора Пчелинцева обманули на 5 миллионов рублей. Злоумышленники убедили мужчину, что с его счетов идут переводы главе «Русского добровольческого корпуса»* Денису Капустину. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Пчелинцев стал жертвой телефонных мошенников. Сначала с ним на связь вышел якобы ректор Академии госслужбы Абдахманов Данияр и заявил, что со счета Пчелинцева на имя главы РДК* переведено 700 тысяч рублей. После чего последовали звонки якобы от представителей ФСБ и Банка России. Мужчина рассказал им, что у него имеются денежные сбережения, а в ответ получил указание о необходимости срочно перевести их на «безопасный счет».

Затем бывший советник сделал все, что попросили преступники: купил новый мобильный телефон, установил приложение Mir Pay и перевел всю сумму несколькими частями. Уточняется, что общая сумма ущерба составила 5,1 млн рублей.

Читайте также:

«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина

Раздел, избивал несколько часов и постирал пса: жительница Камчатки едва выжила после издевательств сожителя, подробности

Верховный суд РФ утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу

*Признан в РФ террористической организацией и запрещен
#суд
#телефон
#фсб
#преступники
#мужчина
#счёт
#ректор
#сбережения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Состояние Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей язвы желудка
31 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/Iulianna Est

Тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой резко стало хуже из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, женщина в последнее время часто начала жаловаться на плохое самочувствие, что сопровождалось трудным дыханием и нехваткой воздуха. В последний месяц Тарасова вызывала бригаду скорой помощи. Врачи смогли помочь ей, однако рекомендовали соблюдать строгую диету. А ложиться в больницу женщина отказалась.

При этом уточняется, что у мужа Тарасовой пианиста Владимира Крайнева также была хроническая язва желудка. Тренер по фигурному катанию даже сопровождала супруга на гастролях, чтобы готовить ему диетическую еду. Он умер в 2011 году из-за аневризмы лёгочной артерии.

Читайте также:

Подмосковный гастроэнтеролог Ильяшенко раскрыла опасность быстрых перекусов

Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды

Поп-звезда «нулевых» Саша Project пыталась покончить с собой
#тренер
#врачи
#женщина
#кофе
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Саратовский аэропорт Гагарин приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
31 октября 2024, 09:26

Фото: iStock/skyNext

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после предупреждения о возможной атаке дронов на регион. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее глава региона Роман Бусаргин проинформировал, что экстренные службы Саратовской области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки беспилотников.

Согласно данным пресс-службы, актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов доступна на онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО ликвидированы и перехвачены 21 БПЛА над территорией России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Порт Бердянска подвергся атаке беспилотников-камикадзе ВСУ

«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина

Возможной причиной ДТП с автобусом в Питере могло стать самочувствие водителя
#минобороны рф
#онлайн
#информация
#всу
#аэропорт
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло
В Черкесске после взрыва газа в пятиэтажке достали из-под завалов семь человек
31 октября 2024, 08:41

Фото: iStock/kieferpix

Спасатели вытащили 7 человек из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Черкесске, пишет Telegram-канал Baza.
Пострадавшие получили травмы средней и тяжелой степени, среди них также есть ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.




В настоящее время разбор завалов продолжается. По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП погибли три человека.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По данным МЧС, один человек погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина

В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб

Россиянам объяснили необходимость регулярно проверять газовые приборы в квартире

#ребёнок
#дело
#помощь
#мчс
#пострадавшие
#уголовное дело
#чп
#женщина
#взрыв
#травмы
#человек
#telegram
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина
Mash: Взрыв газа в Черкесске могла устроить хозяйка квартиры на пятом этаже
31 октября 2024, 08:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв газа в Черкесске могла устроить пожилая хозяйка трёхкомнатной квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам жильцов дома, пожилая женщина страдала психическими расстройствами, постоянно ругалась с соседями, а на прошлой неделе обещала всех взорвать. Согласно информации канала, незадолго до взрыва очевидцы чувствовали запах газа в воздухе.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. ​По данным МЧС, один человек погиб.

Читайте также:

В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб

Россиянам объяснили необходимость регулярно проверять газовые приборы в квартире

Исследование раскрыло неожиданную связь газовых плит и преждевременных смертей
#дело
#мчс
#уголовное дело
#прокуратура
#женщина
#взрыв
#человек
#дома
#взрыв газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб
МЧС: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Черкесске
31 октября 2024, 08:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

Один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома около 50 человек. Взрыв произошел на улице Лободина в многоквартирном жилом доме. Согласно предварительной информации, есть разрушения на четвертом и пятом этажах.

В ликвидации последствий взрыва участвуют 67 спасателей и 22 единицы техники. Согласно информации Telegram-канала SHOT, в результате происшествия погибли три человека. Под завалами здания могут оставаться люди.




Читайте также:

Преждевременная смерть: Токсиколог раскритиковал заявление ученых о вреде газовой плиты

Исследование раскрыло неожиданную связь газовых плит и преждевременных смертей

Россиянам объяснили необходимость регулярно проверять газовые приборы в квартире

#взрыв
#человек
#происшествия
#дома
#telegram
#люди
#мчс
#взрыв бытового газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома»
31 октября 2024, 08:03

Фото: iStock/nata_vkusidey

Торговая сеть «Вкусвилл» заблокировала поставки продукции от «Можайского кондитерского дома» (МКД) в связи с поступившими жалобами сотрудников на антисанитарные условия на производстве. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что вся продукция МКД была снята с полок магазинов и недоступна для онлайн-заказа, пока ожидаются результаты проверки.

Во вторник вечером в Telegram-каналах начали появляться сообщения о жалобах сотрудников МКД на антисанитарные условия. МКД сотрудничает с «Перекрестком» и «Вкусвиллом», поставляя им пирожные «Картошка» и банановые кексы соответственно.

Вскоре «Перекресток» сообщил РИА Новости о приостановке продаж пирожного «Картошка». Учредитель МКД, в свою очередь, заявил агентству, что видеоматериалы, демонстрирующие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

Компания подчеркнула, что продукция поставщика проходила регулярные проверки качества, за 2023 год было проведено 17 лабораторных исследований, которые не выявили отклонений от норм.

В августе прошел плановый аудит, в ходе которого вопросов к санитарному состоянию не возникло. В «Вкусвилле» добавили, что в случае подтверждения фактов антисанитарии сотрудничество с МКД будет прекращено навсегда.

Читайте также:

Фабрики по производству зефира «Сокол» приостановили работу в РФ

Врач Крючков раскрыл, что кроме мальтитола могло привести к отравлению зефиром

Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
#проверки
#продукция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников