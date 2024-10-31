Странная бабушка и проверка газовщиков: что известно о взрыве газа в Черкесске, причины, жертвы

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Взрыв бытового газа произошёл в 6 утра в Черкесске. В результате инцидента образовались завалы, под которыми могут находиться люди. На данный момент из здания уже эвакуированы около 70 жителей. Подробности и причины произошедшего – в материале «Радио 1».
Взрыв газа в Черкесске: что произошло
Утром 31 октября в многоэтажном жилом доме в Черкесске произошел взрыв газа. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Карачаево-Черкесской Республике, повреждения получили четвертый и пятый этажи здания. В результате инцидента образовались завалы, под которыми могут находиться люди. На данный момент из здания эвакуированы около 70 жителей.
Дом, в котором произошел взрыв газа (Фото: телеграм-канал МВД по КЧР)
Взрыв в Черкесске: проверка прокуратуры
Прокуратура республики инициировала проверку в связи с взрывом газа в жилом доме в Черкесске и возбудила уголовное дело. В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что будет проведена оценка соблюдению законодательных требований при эксплуатации газового оборудования. Ход расследования находится под контролем надзорного органа. На месте происшествия работают криминалисты регионального управления Следственного комитета, которые выясняют обстоятельства инцидента.
В результате взрыва газа в Черкесске есть погибший и пострадавшие
По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, а 11 получили травмы.
«Спасатели извлекли троих человек из-под завалов и передали их врачам», — сообщили в республиканском МЧС.
Ведомство также отметило, что пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. В данный момент работают над перекрытиями между четвертым и пятым этажами. 70 человек были эвакуированы из здания и могут разместиться в пункте временного размещения
Причиной взрыва газа в Черкесске назвали пенсионерку с расстройством
Эпицентр взрыва, по предварительным данным, находился на пятом этаже. Накануне инцидента в воздухе ощущался запах газа. Существует версия, что именно в этой трехкомнатной квартире проживала пожилая женщина, которая отказывалась впускать газовщиков для проверки и конфликтовала с управляющей компанией и соседями.
«Бабушка Алла страдала психическим расстройством, она заперлась в квартире и никого не пускала — ни газовиков, ни полицейских. Более того, на каждый шум во дворе она выглядывала из окна, ругалась матом и бросала палки в соседей. Мусор женщина также выбрасывала прямо с пятого этажа. У нее был супруг, но местные жители почти не видели его», — сообщает SHOT.
Соседи отмечают, что в последнее время пенсионерка стала вести себя еще более неадекватно, однако помочь ей никто не мог из-за её состояния. Специалисты по газу пытались несколько раз попасть к ней домой, но она не открывала дверь, а однажды даже «через дверь оскорбила полицейских». Мэр Черкесска Алексей Баскаев заявил, что все необходимые работы и проверки к отопительному сезону в доме были проведены должным образом. Пока неизвестно, является ли бабушка Алла одной из жертв взрыва.
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