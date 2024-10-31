При разборе завалов дома в Черкесске нашли тела еще двух погибших

Видео: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии
Тела еще двух погибших обнаружены при разборе завалов дома в Черкесске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что специалисты продолжают поиски возможных пострадавших. Ранее сообщалось о семи спасенных жертвах ЧП.
Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова