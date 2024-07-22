Боец СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от нападок соседей

От нападок соседей попросил защитить своих родителей боец спецоперации из Подмосковья. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV». По словам военного, его самого, а также его братьев и родителей оскорбляют. По утверждению военнослужащего, произошедшее связано с участием его родных в СВО.