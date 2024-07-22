Боец СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от нападок соседей

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От нападок соседей попросил защитить своих родителей боец спецоперации из Подмосковья. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV». По словам военного, его самого, а также его братьев и родителей оскорбляют. По утверждению военнослужащего, произошедшее связано с участием его родных в СВО.
Как отметили сами родители бойцов, соседи обозвали их «понаехавшими». На слова матери об участии детей в боевых действиях ей сказали, что военные «где-то сидят и бухают». Потерпевшие обратились к полицейским.
Ранее сообщалось, что боец СВО обратился к Путину за помощью в решении вопроса с земельным участком. Военный отмечал, что местные власти бездействуют.
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Никита Кротов