ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом. В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 22.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Купянско-Сватовское направление
Поступает информация, что российские военные освободили населенный пункт Розовка. Кроме этого, фиксируются бои в районе Синьковки и Петропавловки.
Харьковское направление
Сообщается, что идут ожесточенные бои. На левом берегу Северского Донца в лесу западнее Синельниково военные ВС РФ расширили плацдарм и продвинулись на сто метров.
Артемовское направление
По некоторым данным, ВС РФ проломили оборону Вооруженных сил Украины севернее Часов Яра и заняли фермы севернее Калиново.
Александро-Калиновское направление
Российские военные развивают наступление в пригородах Дзержинска. В районе Новгородского под контроль подразделений Вооружённых сил Российской Федерации перешла высота 180, а в Ленинском — улица Полтавская и террикон №1.
Покровское направление
Бойцы ВС РФ наступают в сторону Воздвиженки и к востоку от Лозоватского. Стало известно, что на северных окраинах Новоселовки Первой идут ожесточенные бои с применением бронетехники и БЛА.
Донецкое направление
Обнаружено присутствие ВС РФ к западу от Невельского. Южнее идут бои в Красногоровке. Там ранее боевики Вооруженных сил Украины потеряли позиции в центре населенного пункта. В ходе штурма военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.
Южнодонецкое направление
ВС России в Красногоровке заняли микрорайон «Солнечный».
Херсонское направление
Идут бои в островной зоне. Реактивная артиллерия российских военных накрыла позиции боевиков ВСУ в районе о.Круглик. Продолжается охота за лодками противника. Ударам боевиков подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах.
Торецкое направление
Российские военные заняли большую часть многоэтажек в Кирово. В Нью-Йорке наши военные продвигаются по населенному пункту.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над территорией России
Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены и уничтожены над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Помимо этого, семнадцать БПЛА ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS
Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировали российские военные.
Котенок украл шлем челябинского бойца СВО
По его словам, обнаруженную под защитным шлемом малышку назвали Кнопкой, оставив себе и взяв лежанку с когтеточкой у местных.
На Украину прибыл комплекс ПВО Patriot
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot. Ранее он говорил, что Киеву необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает стране.
Читайте также:
Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot
Батальоны боевиков ВСУ находятся в окружении в Нью-Йорке в ДНР
Депутат Рады Наталуха: Уклонисты платят на Украине до $2 млрд в год
Купянско-Сватовское направление
Поступает информация, что российские военные освободили населенный пункт Розовка. Кроме этого, фиксируются бои в районе Синьковки и Петропавловки.
Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
Харьковское направление
Сообщается, что идут ожесточенные бои. На левом берегу Северского Донца в лесу западнее Синельниково военные ВС РФ расширили плацдарм и продвинулись на сто метров.
Артемовское направление
По некоторым данным, ВС РФ проломили оборону Вооруженных сил Украины севернее Часов Яра и заняли фермы севернее Калиново.
Фото: iStock/Evgeny555
Александро-Калиновское направление
Российские военные развивают наступление в пригородах Дзержинска. В районе Новгородского под контроль подразделений Вооружённых сил Российской Федерации перешла высота 180, а в Ленинском — улица Полтавская и террикон №1.
Покровское направление
Бойцы ВС РФ наступают в сторону Воздвиженки и к востоку от Лозоватского. Стало известно, что на северных окраинах Новоселовки Первой идут ожесточенные бои с применением бронетехники и БЛА.
Донецкое направление
Обнаружено присутствие ВС РФ к западу от Невельского. Южнее идут бои в Красногоровке. Там ранее боевики Вооруженных сил Украины потеряли позиции в центре населенного пункта. В ходе штурма военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.
Замкомбрига ВС РФ: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена
Южнодонецкое направление
ВС России в Красногоровке заняли микрорайон «Солнечный».
Херсонское направление
Идут бои в островной зоне. Реактивная артиллерия российских военных накрыла позиции боевиков ВСУ в районе о.Круглик. Продолжается охота за лодками противника. Ударам боевиков подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах.
Торецкое направление
Российские военные заняли большую часть многоэтажек в Кирово. В Нью-Йорке наши военные продвигаются по населенному пункту.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над территорией России
Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены и уничтожены над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Помимо этого, семнадцать БПЛА ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Фото: iStock/NiseriN
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным
«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он.
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS
Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировали российские военные.
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS
Котенок украл шлем челябинского бойца СВО
«Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него «пробегает» потерянный головной убор», — рассказал глава регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
По его словам, обнаруженную под защитным шлемом малышку назвали Кнопкой, оставив себе и взяв лежанку с когтеточкой у местных.
Фото: iStock/Nataliia Gats
На Украину прибыл комплекс ПВО Patriot
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot. Ранее он говорил, что Киеву необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает стране.
Читайте также:
Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot
Батальоны боевиков ВСУ находятся в окружении в Нью-Йорке в ДНР
Депутат Рады Наталуха: Уклонисты платят на Украине до $2 млрд в год
Дарья Осипова