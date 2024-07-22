ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО

Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков ВСУ и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировала российская армия. Об этом доложили в Минобороны. Там уточнили, что ВС РФ поразили предприятие, относящееся к военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, а также технику и живую силу украинских неонацистов в 133 районах.