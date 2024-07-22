Семья бойца СВО судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном

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Семья бойца спецоперации судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном. Как сообщает Telegram-канал Don Mash, экс-супруга военного не дает ребенку видеться с отцом из-за беспилотников, которые летают над Ростовской областью.
Пара развелась практически четыре года назад, и сын живет с мамой. Отец служит на фронте в бригаде мотострелков. Со слов свекрови, он редко бывает дома, но хочет увидеть сына, однако невестка увезла его в столицу и вечно оправдывается, чтобы ребенок не виделся с родственниками.
Бывшая военнослужащего, говорит, что не возражает против встреч отца с сыном, если заранее ее об этом предупреждать. Ребенок тоже скучает без папы. Когда бабушка навещает внука в Москве, она отправляет бойцу видео. Тот переживает, поскольку не знает, увидит ли сына еще раз. Экс-супруга не разрешает привозить мальчика в Каменск, потому что обстановка напряженная.
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