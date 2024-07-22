В Армавире задержали следователя, скрывавшего убийцу участника СВО

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В Армавире задержали следователя, который помогал предполагаемому убийце участника СВО.
«Речь идёт о 27-летнем лейтенанте юстиции Самвеле Мирижанове. На него завели уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве. Мирижанову грозит до четырёх лет лишения свободы», — сообщили в Mash.
Ночью 14 июля в Армавире был убит 33-летний участник СВО Олег Рябчиков. Инцидент произошёл возле местного кафе. Мужчины поссорились, и в ход пошли ножи. Преступник скрылся с места преступления.
Им оказался 29-летний Альберт Пилосян. Его задержали только 19 июля. Следователи выяснили, что всё это время Пилосяну помогал скрываться следователь местного МВД, его земляк. Именно этого следователя и задержали 20 июля.
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