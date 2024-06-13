Боец СВО вернулся домой и расстрелял соседа за интимные переписки с его женой

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Российский военный вернулся из зоны СВО и расстрелял своего соседа из автомата за любовные переписки с его женой. Бойца осудили на 1,5 года с пребыванием наказания в колонии общего режима. Решение принял Нальчикский гарнизонный военный суд.
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», Мархиев вернулся домой из зоны спецоперации и узнал от матери, что его жена вела интимные переписки с соседом. Тогда мужчина взял с чердака автомат Калашникова своего отца и поехал в больницу, где находился его сосед. Он пробрался в комнату отдыха, где спал соперник, вытащил у него из кобуры травматический пистолет Макарова и разбудил.
После этого между мужчинами завязался конфликт, который закончился стрельбой. Военные семь раз выстрелил в свою жертву из украденного пистолета, а потом ещё три раза – из автомата Калашникова. Пострадавший выжил.
После совершённого преступления Мархиев развелся с неверной женой, а перед соседом извинился и получил прощение.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял всё во внимание и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.
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После этого между мужчинами завязался конфликт, который закончился стрельбой. Военные семь раз выстрелил в свою жертву из украденного пистолета, а потом ещё три раза – из автомата Калашникова. Пострадавший выжил.
После совершённого преступления Мархиев развелся с неверной женой, а перед соседом извинился и получил прощение.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял всё во внимание и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.
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Элина Позднякова