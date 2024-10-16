Москвич на приборной панели автомобиля каршеринга обнаружил экзотическую змею

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Житель Москвы решил воспользоваться услугами каршеринга. Сев в автомобиль, он уже было тронулся с места, но тут на приборную панель вдруг выползла полутораметровая змея экзотической раскраски.
Мужчина передумал ехать с такой пассажиркой и вышел из машины, передаёт телеграм-канал Baza. Затем он позвонил в компанию, где арендовал машину, и рассказал о случившемся. На место приехали сотрудники МЧС, но обнаружить змею не удалось. Спасатели решили поставить автомобиль в тёплое место и дождаться, пока змея выползет сама.
Так и случилось. Через некоторое время в дежурную службу МЧС поступил повторный вызов. На этот раз спасатели в специальных защитных костюмах без труда поймали рептилию. Это оказался обитающий в Северной Америке неядовитый маисовый полоз. Эти змеи очень популярны у любителей рептилий, их часто держат дома. Вероятно, эта сбежала от своего хозяина, но вот как она оказалась в машине каршеринга, ещё предстоит выяснить.
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Александр Бойцов