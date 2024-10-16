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Москвич на приборной панели автомобиля каршеринга обнаружил экзотическую змею

16 октября 2024, 11:46
Фото: istockphoto/Alexeg84

Фото: istockphoto/Alexeg84

Житель Москвы решил воспользоваться услугами каршеринга. Сев в автомобиль, он уже было тронулся с места, но тут на приборную панель вдруг выползла полутораметровая змея экзотической раскраски.


Мужчина передумал ехать с такой пассажиркой и вышел из машины, передаёт телеграм-канал Baza. Затем он позвонил в компанию, где арендовал машину, и рассказал о случившемся. На место приехали сотрудники МЧС, но обнаружить змею не удалось. Спасатели решили поставить автомобиль в тёплое место и дождаться, пока змея выползет сама.

Так и случилось. Через некоторое время в дежурную службу МЧС поступил повторный вызов. На этот раз спасатели в специальных защитных костюмах без труда поймали рептилию. Это оказался обитающий в Северной Америке неядовитый маисовый полоз. Эти змеи очень популярны у любителей рептилий, их часто держат дома. Вероятно, эта сбежала от своего хозяина, но вот как она оказалась в машине каршеринга, ещё предстоит выяснить.

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Появились подробности о мужчине, взорвавшем автомобиль ресторатора в Москве
Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в спецназе Белоруссии
16 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева на юго-западе Москвы служил в спецназе в Белоруссии. Об этом пишет Shot.
По данным издания, СВУ на капот автомобиля подложил совладелец «Гадкого койота», бывший белорусский спецназовец, 50-летний Виталий, который открывал бары в Москве вместе с жертвой. По предварительным данным, мужчина владел небольшими долями в заведениях, и хотел забрать у Виктора Мишачева его части.

Таким образом, злоумышленник решил припугнуть своего коллегу и заложил ему СВУ на внедорожник TANK, прикрыв его детской пелёнкой и мусорным пакетом. Виктор смахнул с капота пакет, после чего прогремел взрыв. Мужчине оторвало часть кисти, также ранение головы получил его 6-летний сын. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Сейчас его допрашивают.

«Со слов задержанного, он служил в спецназе Белоруссии», — подтверждает данную информацию источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».

Взрыв произошел утром 15 октября.

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Первым умер 15-летний племянник: подробности спасения Пичугина в Охотском море и гибели его родных
16 октября 2024, 11:47

Фото: соцсети М. Пичугина/лодка «Байкат 470», на которой рыбаков унесло в море

Ночью 14 октября рыбаки, находившиеся в водах Охотского моря, заметили лодку. Она дрейфовала в 20 км от берега Камчатки. В полной темноте рыбаки видели лишь силуэты людей в спасательных жилетах. Они скинули в лодку канат. За него ухватился единственный из троих выживший – Михаил Пичугин. О том, как мужчине, на глазах которого скончались его близкие, удалось выживать в открытом море 67 дней расскажет «Радио 1».

Пичугин с братом и племянником отправились на Сахалин


К любителю путешествий 46-летнему Михаилу Пичугину приехали в гости его 49-летний брат Сергей и 15-летний племянник Илья. На лодке катамаранного типа «Байкат 470» они планировали совершить морское путешествие от побережья Хабаровского края до Сахалина. Родственники хотели порыбачить и исполнить давнее желание подростка – увидеть гренландских китов.

Михаил, Сергей и Илья вышли в море 9 августа. С собой у них был провиант, около 20 литров пресной воды и теплая одежда. Спустя несколько дней проведенных в лодке путешественники отклонились от маршрута и их унесло в открытое море. Трагедия произошла по одной из двух версий: мужчины потеряли возможность управления лодкой из-за перегрева и последующего отказа двигателя или же Михаила, Сергея и Илью настиг сильный шторм, отбросивший плавательное средство дальше от берега.

Смерть близких на лодке


Первым погиб юный Илья. Его организм не справлялся с голодом, уже не мог переваривать сухие вермишель и горох – единственную пищу, оставшуюся на лодке. Отец подростка тогда потерял смысл бороться за жизнь: он отказывался есть, пытался спрыгнуть в море и через 10 дней умер. Все это время сам Михаил думал о пожилой матери и 12-летней дочери. Возможно, именно надежда на еще одну встречу с семьей помогла мужчине продержаться до спасения рыбаками.

Последние 20 дней мореплавания Михаил провел на лодке в одиночестве. Тела родственников он накрыл брезентом и привязал веревкой. Для выживания он пил дождевую воду и размачивал горох.

Спасение Пичугина


На 67 день в море Михаила нашли недалеко от побережья Камчатки. Он был сильно истощен, но находился в сознании. Самостоятельно забраться на рыбацкое судно он не смог.



«Сил нет», – говорил выживший.

Михаил принял теплый душ, несколько раз поел и лег спать. Пичугина доставили в больницу и перевели в противошоковую палату. Ему предстоит полная диагностика организма и сессии с психологом. За 67 дней в море Михаил похудел со 100 до 50 килограмм – это запредельная нагрузка на человеческий организм.


Поиски пропавшей лодки и уголовное дело


Фото: кадр из эфира Первого канала/спасеннный М. Пичугин в больнице

Когда 9 августа Михаил, Сергей и Илья не вышли на связь в условленное время, родственники забеспокоились. Они обратились в службу спасения. По мнению родных пропавших, спасатели приложили мало усилий для поиска мужчин. В начале октября родственники самолично отправились на Сахалин, взяли лодку в аренду и осматривали побережье. Поиски не увенчались успехом. Передает телеграм-канал Baza.

В общей сложности поиски велись трижды: два раза с помощью МЧС и один с привлечением волонтеров. Сами спасательные службы обратили внимание на то, что на территории поисков были неблагоприятные погодные условия и именно они не позволяли использовать лодки или вертолеты.
Михаил Пичугин чудом выжил в открытом море при недостатке еды. Ему понадобится много времени на восстановление. Но история еще далека от завершения.

Спасшемуся Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи СК России возбудили против него уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта» (статья 263 УК). Если в дальнейшем станет известно, что на момент выхода в море на лодке не было специального оборудования, Михаил может попасть в тюрьму.

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#мужчины
#сахалин
#тела
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Семья погибших в Охотском море Пичугиных обвиняет госорганы
Семья погибших в Охотском море Пичугиных обвинила госорганы в халатности
16 октября 2024, 11:23

Фото: istock/bksrus

Семья Ильи и Сергея Пичугиных, которые не выжили после отклонения от курса в Охотском море, обвинила государственные органы в ненадлежащем отношении к поискам пропавших. О жалобах родственников россиян сообщил Telegram-канал Mash.
Близкие погибших уверены, что сотрудники регионального МЧС и прокуратуры плохо исполнили свои обязанности. По их словам, семья неоднократно обращалась с просьбой продолжить поиски, но в ответ слышали, что на вызов вертолетов нет средств — якобы каждый рейс стоит миллион рублей.

Пичугиным пришлось заниматься поисками самостоятельно. По их информации, спасатели несколько раз осматривали территорию на вертолете, но отказались забрать на борт семью. Родные утверждают, что могли бы увидеть пропавших из воздуха, если бы им разрешили подняться в вертолет.

Ранее сообщалось, что 46-летнего Михаила Пичугина, найденного через 67 дней на дрейфующей лодке с телами родственников, смогли спасти рыбаки с судна «Ангел». Мужчина смог говорить только спустя несколько часов после спасения.

Михаил отправился в поездку на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути, следуя на Сахалин. Рыбаки нашли Пичугина в лодке с телами его родственников спустя два месяца дней.

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#спасатели
#мчс
#семья
#море
#поиски
#рыбаки
#вертолёт
#сахалин
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Депутаты вступили в спор о причинах гибели 12-летней девочки в Якутии
16 октября 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Osobystist

Трагедия, потрясшая всю страну, произошла в небольшом якутском посёлке Чульман. Там 12-летнию девочку посереди дня загрызла стая бродячих собак. Врачи два дня боролись за её жизнь, но спасти не смогли.
Следователи возбудили уголовное дело и попросили взять главу сельского поселения под стражу, передаёт РИА Новости. Однако Нерюнгринский районный суд это ходатайство не удовлетворил. Чиновник остался на свободе, его временно отстранили от должности. Решение суда разделило местных жителей на два лагеря. Агентство рассказывает о деталях трагедии и её последствиях.

Инцидент произошёл днём 7 октября. Девочка возвращалась домой из школы. Идти оставалось считаные минуты, когда её окружила стая собак. Почувствовав неладное, девочка успела отправить подруге видео-сообщение с просьбой о помощи. Почти сразу животные бросились на неё. Случайный прохожий пытался отогнать животных, позже он показывал в кровь искусанные руки. Подъехавший отец девочки увидел повсюду кровь и разорванные вещи дочери. Прохожий помог отцу погрузить девочку в машину, они поехали в больницу. Увы, врачи спасти жизнь подростка не смогли.

Местные жители рассказывают, что проблема бездомных собак с каждым годом становится всё острее. К тому же, многие хозяева отпускают своих питомцев на самовыгул, а домашние животные без ошейника не менее опасны, чем бродячие псы. Родители боятся отпускать детей в школу. Просили администрацию перевести детей на онлайн-обучение, пока не решат проблему со стаями бродячих собак, но получили отказ.

Фото: istockphoto/Yurikr

В администрации Нерюнгринского района сообщили, что в этом году на все посёлки требуется 12 миллионов рублей, чтобы организовать отлов, чипирование собак, обустроить пункты передержки и приюты. А получено было только три миллиона. Посоветовали главам муниципалитетов пересмотреть бюджет и потуже затянуть пояса.

Первый заместитель комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов напомнил, что полтора года назад регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Региональные власти должны заниматься строительством приютов, поддерживать некоммерческие организации и волонтёров, проводить отлов, чипирование, штрафовать за самовыгул, определять места выпуска, проводить пропаганду ответственного отношения к животным и так далее. Депутат подчеркнул, что в районе, где произошла трагедия, ничего из перечисленного не делалось. По мнению Бурматова, винвных надо сурово наказать и привлечь к уголовной ответственности.

С Бурматовым не согласен депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков. Он считает, что даже безвозвратный отлов ситуацию в корне не изменит. Особенно если учесть, во сколько обойдётся пожизненное содержание одного животного. Парламентарий подчеркнул, что решение «собачьего вопроса» целиком ложится на бюджеты регионов, даже если они дотационные. По его словам, программа ОССВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») в условиях Крайнего Севера не работает. Кошуков считает, что решение суда об ответственности главы администрации Чульмана обжалуют. После чего будут предложены поправки уже в федеральный закон.

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#суд
#трагедия
#уголовное бюджет
#вакцинация
#депутат
#девочка
#собаки
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Появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил
Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин Пичугин рассказал, как выжил
16 октября 2024, 09:11

Фото: iStock/LARISA DUKA

Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин Михаил Пичугин рассказал, как выжил. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — вспомнил мужчина.

По его словам, он похудел на 50 килограммов, а племянник и брат погибли от истощения. Ранее агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов, родом из Улан-Удэ, намеревались совершить плавание от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.

До этого стало известно, что лодку с жителями Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, так долго не могли найти из-за низкой рыболовецкой активности в это время года. Сейчас в этом районе просто не сезон.

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#море
#чс
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В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина, есть пострадавшие
В новой Москве автобус и пожарная машина столкнулись, два человека пострадали
16 октября 2024, 08:34

Фото: istock/conejota

В новой Москве произошло столкновение пожарной машины и автобуса, два человека пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Автобус и пожарный КамАЗ столкнулись на улице Старые Сосенки, пострадали два человека», — поделился собеседник агентства.

Он отметил, что автобус передвигался без пассажиров. Сообщается, что двое пострадавших переданы медикам.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 60-го километра МКАД, возле съезда №59 произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате ДТП движение в этом районе было затруднено.

До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дтп
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Капитан Зорченко: лодку в море долго искали из-за низкой рыболовной активности
16 октября 2024, 08:19

Фото: istockphoto/bigtunaonline

Лодку с жителями Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, так долго не могли найти из-за низкой рыболовецкой активности в это время года. Сейчас в этом районе просто не сезон.
Об этом РИА Новости сообщил капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко. По его словам, пик рыболовной активности в этх водах начнётся в декабре и январе. И тогда до марта-апреля там будет настоящее «столпотворение». Когда кораблей в море много, кратно возрастают шансы, что на терпящее бедствие судно уто-нибудь наткнётся. Именно то, что рыболовных судов в этих водах мало в это время года, так затянуло поиски, сказал моряк. С воздуха малое судно заметить крайне сложно, добавил он.

Девятого августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море. Они собирались пройти от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре они перестали выходить на связь. Пропавших туристов искали на вертолётах, но безуспешно. Только в минувший понедельник, 14 октября, лодку обнаружили рыбаки. Из троих выжил только один, 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасённого мужчину доставили в больницу Магадана. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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#море
#судно
#поиски
#рыбаки
#новости
#тела
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Появилась новая информация о подрыве автомобиля в Юго-Западном округе Москвы
СК: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может быть бизнес-партнером
16 октября 2024, 07:41

Фото: iStock/frodelil

Предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал столичный СК.
Напомним, что во вторник утром в Москве взорвали внедорожник Tank, который принадлежит 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву. Мужчина является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.

В Москве взорвали авто ресторатора: мотивы покушения, число жертв, подробности
В Москве взорвали авто ресторатора: мотивы покушения, число жертв, подробности

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство на юго-западе Москвы, где в результате подрыва автомобиля пострадали три человека.

«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».

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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
#бизнес
#мужчина
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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
16 октября 2024, 07:21

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На внутренней стороне 60-го километра МКАД, возле съезда №59 произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«На месте работают оперативные службы», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что все обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. В результате ДТП движение в этом районе было затруднено. Автомобилистам советовали использовать альтернативные маршруты.

Позже в департаменте сообщили о восстановлении движения на внутренней стороне 60-го километра МКАД.

Ранее стало известно, что в Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе.

До этого в Павловском Посаде прошёл фестиваль безопасности дорожного движения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#дтп
#происшествия
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