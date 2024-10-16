В Екатеринбурге дед убил полуторамесячного внука, пока отец ребенка был на СВО

Видео: СУ СК по Свердловской области
В Екатеринбурге мужчина забил насмерть своего полуторамесячного внука из-за громкого плача. Об этом сообщает 16 октября. Следственный комитет по Свердловской области. По информации местных СМИ, отец погибшего малыша сейчас на СВО.
Инцидент произошел ночью с 15 на 16 октября в районе Химмаша на Инженерной улице. 45-летний Дмитрий вернулся с работы и услышал, как его внук громко плачет. Это разозлило деда, он вытащил мальчика из кроватки и начал избивать на глазах у жены и двоих детей. Женщина испугалась и укрылась с детьми в другой комнате, пока Дмитрий добивал внука.
После убийства Дмитрий сбежал из квартиры и пытался спрятаться в магазине. Его задержали через несколько часов в заброшенном здании. Уголовное дело возбудили по статье убийство малолетнего. Ранее Кичин уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации знакомых семьи, 21-летний отец ребенка сейчас находится в зоне СВО. В статусе «Вконтакте» у него стоит дата рождения сына — сентябрь 2024 года.
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После убийства Дмитрий сбежал из квартиры и пытался спрятаться в магазине. Его задержали через несколько часов в заброшенном здании. Уголовное дело возбудили по статье убийство малолетнего. Ранее Кичин уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации знакомых семьи, 21-летний отец ребенка сейчас находится в зоне СВО. В статусе «Вконтакте» у него стоит дата рождения сына — сентябрь 2024 года.
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Лия Мурадьян