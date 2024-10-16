В Екатеринбурге дед убил полуторамесячного внука, пока отец ребенка был на СВО

Ночью 14 октября рыбаки, находившиеся в водах Охотского моря, заметили лодку. Она дрейфовала в 20 км от берега Камчатки. В полной темноте рыбаки видели лишь силуэты людей в спасательных жилетах. Они скинули в лодку канат. За него ухватился единственный из троих выживший – Михаил Пичугин. О том, как мужчине, на глазах которого скончались его близкие, удалось выживать в открытом море 67 дней расскажет «Радио 1».