Боец ВСУ сдался в плен в Курской области

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Диверсант из числа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам в Курской области, сообщил житель региона Юрий Ведрашко. Видео с заявлением гражданина опубликовал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
Согласно рассказам местного жителя, в деревне Журавли Кореневского района Курской области к нему подошел незнакомый мужчина и попросил воды.
Он передал мужчину солдатам ВС РФ и сообщил, что поймал диверсанта, пожелавшего сдаться.
По словам украинского бойца, бронетранспортер ВСУ попал под обстрел российских войск и оказался в кювете. После этого бойцы спрятались в кустах, а утром отправили в деревню.
Ранее сообщалось, что добровольцы из Суджи захватили украинских диверсантов во время поездки к месту эвакуации местных жителей.
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«Он сказал, что он с Украины. Я его привез сюда, до Льгова», – подчеркнул Ведрашко.
Он передал мужчину солдатам ВС РФ и сообщил, что поймал диверсанта, пожелавшего сдаться.
По словам украинского бойца, бронетранспортер ВСУ попал под обстрел российских войск и оказался в кювете. После этого бойцы спрятались в кустах, а утром отправили в деревню.
Ранее сообщалось, что добровольцы из Суджи захватили украинских диверсантов во время поездки к месту эвакуации местных жителей.
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Александр Климов