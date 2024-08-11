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Боец ВСУ сдался в плен в Курской области

Смирнов: боец ВСУ сдался в плен в Курской области
11 августа 2024, 00:03
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Диверсант из числа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским войскам в Курской области, сообщил житель региона Юрий Ведрашко. Видео с заявлением гражданина опубликовал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
Согласно рассказам местного жителя, в деревне Журавли Кореневского района Курской области к нему подошел незнакомый мужчина и попросил воды.

«Он сказал, что он с Украины. Я его привез сюда, до Льгова», – подчеркнул Ведрашко.



Он передал мужчину солдатам ВС РФ и сообщил, что поймал диверсанта, пожелавшего сдаться.

По словам украинского бойца, бронетранспортер ВСУ попал под обстрел российских войск и оказался в кювете. После этого бойцы спрятались в кустах, а утром отправили в деревню.

Ранее сообщалось, что добровольцы из Суджи захватили украинских диверсантов во время поездки к месту эвакуации местных жителей.

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Над Курском активизировались системы ПВО и раздалось десять взрывов
11 августа 2024, 00:24

Фото: iStock/bpawesome

Над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало около десяти взрывов, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что в небе заметили сполохи взрывов. Из чего производится обстрел, не уточняется. Незадолго до этого стало известно о ракетной опасности в городе.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Курске работает ПВО! Не подходите к окнам!» – написал он.

Ранее, утром 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника на курском направлении остановлено.

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#курская область
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#россия
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В Курской области объявили ракетную опасность
11 августа 2024, 00:09

Фото: istock / Harry Wedzinga

Ракетная опасность объявлена в Курской области, заявил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей искать убежище в помещениях без окон и со сплошными стенами. Смирнов подчеркнул, что тем, кто находится на улице, следует зайти в близлежащие здания или найти подходящее укрытие.

Смирнов добавил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стадо известно о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область. Отмечается, что украинская армия потеряли 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Также были уничтожены 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты и 88 боевых бронированных машин.

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#украина
#курская область
#нападение
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В одном из районов Курской области организовали выезд жителей
Глава Беловского района Курской области Волобуев сообщил о выезде жителей
10 августа 2024, 23:21

Фото: istock/simonmayer

В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей, сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале.
По его словам, люди покидают район как самостоятельно, так и с помощью организованных автобусах, за перемещение которой отвечает местная и районная администрации.

«Жителей района ждут в пунктах временного размещения города Курска и безопасных районов Курской области», – отметил Волобуев.

Ране стало известно об эвакуации более 76 тысяч человек из приграничных из приграничных районов Курской области. Около 4,4 тысячи человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР), остальные располагаются у родственников.

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#курская область
#эвакуация
#администрация
#украина
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В ДНР пострадали 14 человек в результате атаки со стороны ВСУ
Пушилин: в ДНР пострадали 14 человек в результате атаки со стороны ВСУ
10 августа 2024, 22:02

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

При атаке со стороны ВСУ пострадали 14 человек, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он уточнил что ранены шестеро мужчин и восемь женщин. Один человек погиб.
Пострадавшим сейчас оказывают помощь. Чиновник добавил, что в Горловке повреждены дома, автомобиль, торговые центры.

«Со стороны ВФУ совершено 26 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов. Применялись стволовая артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — говорится в публикации.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Сейчас ведутся ожесточенные бои в приграничье под Курском, где украинские неонацисты попытались прорвать оборону 6 августа.

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#обстрел
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Минобороны РБ показало кадры сбитых беспилотников ВСУ — видео
10 августа 2024, 21:55

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Кадры со сбитыми беспилотниками, летевшими со стороны боевиков ВСУ, показали в Минобороны Белоруссии.
Ранее сообщалось, что во внешнеполитическом ведомстве РБ выразили протест временной поверенной в делах Украины в Белоруссии Ольге Тимуш. Ее предупредили, что повторные инциденты такого рода могут вызвать ответ со стороны РБ для защиты республиканских территорий.

Белорусская дипломатия рассмотрит вопрос, насколько целесообразно присутствие украинской дипмиссии в Минске.

В оборонном ведомстве РБ заявляли, что Украина своими провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт. На Украине Белоруссию обвинили в попытке помочь России. Президент РБ Александр Лукашенко говорил о том, что «без ответа любые провокации не останутся».

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#новости
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ВСУ ударили по Курской области снарядами с хлором, заявил Котенок
Военкор Котенок: ВСУ ударили снарядами с хлором по ВС РФ в Курской области
10 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

ВСУ ударили по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области снарядами с хлором. Об этом сообщает военный корреспондент Котенок. По его данным, после атаки из РСЗО и 155-мм артиллерии образовалось облако едкого дыма.
«Все, кто начал дышать, с судороги и рвотой сейчас. Отправлены в токсикологию. Слизистая горит», — приводит военкор слова неназванного источника.
Котенок отметил, что если подтвердится то, что боеприпасы были начинены хлором, — это станет фактом применения боевых отравляющих веществ по территории Российской Федерации.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области станут решающей битвой СВО. По его словам, после этого сражения падет не только Украина, но и весь военный блок НАТО, который ее поддерживает.

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#украина
#боеприпасы
#сво
#всу
#рф
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Часть Херсонской области осталась без света
Сальдо: два округа Херсонской области остались без света из-за аварии на ЛЭП
10 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/peterschreiber.media

Два муниципальных округа Херсонской области остались без электричества из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что аварийное отключение электроснабжения произошло в Геническом и Новотроицком округах области.

Это произошло из-за повреждения ЛЭР на 150кВ в соседней Запорожской области. В настоящее время там ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Днём ранее сообщалось, что город Курчатов в Курской области остался без света после падения обломков украинского беспилотника. Вблизи этого города находится действующая Курская АЭС, которую упавшие обломки не задели.

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#херсонская область
#лэп
#электричество
#авария
#владимир сальдо
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Схватила за руку и протащила: воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику
Воспитательница детского сада во Владикавказе сломала руку двухлетнему мальчику
10 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/kieferpix

Воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику в детском саду во Владикавказе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что ребёнок ходит в детский сад чуть больше недели. В один из дней воспитательница написала маме малыша и попросила забрать его раньше обычного, поскольку он всё время плачет. Когда родительница пришла за сыном, воспитательница сказала, что ему надо бы проверить руку.

После обращения в травмпункт выяснилось, что у ребёнка перелом плечевой кости. Тогда родители потребовали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали следующий инцидент: воспитательница хватает малыша за руку и силой тащит несколько метров.

Позднее появилась информация, что заведующая детским садом уволила воспитательницу, как только узнала о случившемся. По её словам, за сотрудницей ранее ничего подобного не замечали.

Родители мальчика собираются подавать в суд, а Следственный комитет и министерство образования организовали проверку произошедшего.

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#воспитатель
#детский сад
#ребёнок
#травма
#избиение
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Бойцу ММА Исмаилову грозит арест за унижение человеческого достоинства
В Таганский суд Москвы поступило дело в отношении бойца ММА Исмаилова
10 августа 2024, 17:06

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела по факту возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства в отношении бойца ММА Магомеда Исмаилова. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что судебное дело, на котором будут подробнее рассматривать данное дело, назначено на 13 августа.

По статье кодекса административных правонарушений по вышеуказанному обвинению спортсмену грозит штраф в размере 20 тысяч рублей или 15 суток административного ареста.

Напомним, что около года назад Исмаилов в своих соцсетях опубликовал видео, на котором в грубой форме высказался о рейдах полицейских в мечетях. Вероятнее всего, это и стало причиной возбуждения дела.

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