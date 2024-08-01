Пленный боец ВСУ уговорил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ под Артемовском

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Сдавшийся в российский плен боец ВСУ Альберт Григорович уговорил пятерых своих сослуживцев сложить оружие и сдаться, его слова передает ТАСС.
«Одну из групп я смог спасти, будучи уже в плену у ваших разведчиков. Я ребят ваших, главного по позиции, попросил, говорю, дай мне 5 минут, я поговорю, они сдадутся. Я не хочу, чтобы они умирали, просто тупо из-за дурости. Он мне сказал: хорошо, пять минут, мы тебе доверяем, ты нормальный. Я сразу встал, показал, что я пленный, говорю, у вас нет шансов никуда дойти, ни вести бой с ними», — рассказал Григорович.
Он уточнил сослуживцам, что российские военные уже готовы расстрелять их, и лучше сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Тогда, по словам пленного, они подумали и приняли решение сдаться.
Григорович пояснил, что эта группа была направлена для эвакуации погибшего боевика ВСУ, однако по пути они наткнулись на российскую засаду.
В тот же день еще три украинских пехотинца также сдались в российский плен.
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