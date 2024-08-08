Российские бойцы отбили у ВСУ пленных сына с отцом в Судже

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Российские бойцы спасли из украинского плена сына с отцом в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
Согласно сообщению, отец с сыном ехали в автомобиле. Их остановили боевики ВСУ, вывели из машины и взяли их в плен. При этом личный транспорт они переехали бронемашиной.
Однако очевидцами случая стали российские военные. Они открыли огонь по личному составу противника, а пленные смогли воспользоваться моментом и бежали в укрытие к своим.
Через некоторое время ВСУ были вынуждены покинуть эту часть города под плотным обстрелом ВС РФ. Гражданские же были успешно эвакуированы в безопасный район.
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Однако очевидцами случая стали российские военные. Они открыли огонь по личному составу противника, а пленные смогли воспользоваться моментом и бежали в укрытие к своим.
Через некоторое время ВСУ были вынуждены покинуть эту часть города под плотным обстрелом ВС РФ. Гражданские же были успешно эвакуированы в безопасный район.
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Элина Позднякова