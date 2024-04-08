Боец ВСУ выстрелил в своего командира из-за отказа предоставить отпуск

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
В Херсонской области боец ВСУ выстрелил в своего командира из автомата после того, как тот отказался предоставлять ему отпуск. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошёл шестого апреля.
После этого у сержанта ВСУ отобрали оружие и отправили в психиатрическую больницу. Однако по пути ему удалось сбежать. Найти его до сих пор не удалось.
Читайте также:
Сальдо рассказал о расстреле военнослужащими ВСУ своих сослуживцев
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить повестку журналисту
«Армия не укомплектована»: Украинский майор высказался о состоянии ВСУ
«Военный, который находится в должности сержанта, после отказа в предоставлении отпуска выстрелил в сторону своего командира, который находится в должности майора. Пуля попала в потолок. Никто не пострадал», — говорится в публикации.
После этого у сержанта ВСУ отобрали оружие и отправили в психиатрическую больницу. Однако по пути ему удалось сбежать. Найти его до сих пор не удалось.
Читайте также:
Сальдо рассказал о расстреле военнослужащими ВСУ своих сослуживцев
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить повестку журналисту
«Армия не укомплектована»: Украинский майор высказался о состоянии ВСУ
Элина Позднякова