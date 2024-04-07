Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить повестку журналисту

Украинские власти организовали служебную проверку в связи с попыткой вручения повестки украинскому журналисту. Об этом 7 апреля написал в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По информации украинского издания «Следствие.Инфо», начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить повестку журналисту Евгению Шульгату после того, как тот опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.
Он добавил, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
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«Вооруженные силы Украины осуждают любые нарушения, совершаемые военными должностными лицами. На основании материалов, опубликованных "Следствие.Инфо", мной дано поручение командующему Сухопутными войсками Украины провести служебную проверку», — отметил Сырский.
Он добавил, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
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Артем Кузьмин