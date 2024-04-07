Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить повестку журналисту

Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить повестку журналисту

Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату
07 апреля 2024, 11:09

Украинские власти организовали служебную проверку в связи с попыткой вручения повестки украинскому журналисту. Об этом 7 апреля написал в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По информации украинского издания «Следствие.Инфо», начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить повестку журналисту Евгению Шульгату после того, как тот опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.

«Вооруженные силы Украины осуждают любые нарушения, совершаемые военными должностными лицами. На основании материалов, опубликованных "Следствие.Инфо", мной дано поручение командующему Сухопутными войсками Украины провести служебную проверку», — отметил Сырский.


Он добавил, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Читайте также:

«Страна.ua»: В Варшаве заметили выписывающего повестку украинского военкома

Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат после «голой вечеринки»

«Замахивался, предлагал секс за деньги»: Блогера-мигранта задержали и выдали повестку
#деньги
#секс
#проверки
#следствие
#нарушения
#меры
#поручение
#расследование
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США
Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит
07 апреля 2024, 10:39

Украина согласна получить помощь от США в форме кредита, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на высказывания Владимира Зеленского.
В своем выступлении президент отметил, что один из сенаторов спрашивал его о готовности принять кредитные средства. Зеленский рассказал о своем ответе, подчеркнув, что вариантов особо нет, так как условия были ясно определены. Он отметил, что выбор практически отсутствует, поэтому Украина готова согласиться на любой вариант помощи.

Президент также отметил, что если бы предложили выбор между получением сегодня кредита или получением помощи бесплатно через год, он выбрал бы первый вариант.

Читайте также:

Зеленский признал скорое истощение у Украины запаса ракет для систем ПВО

«Мы заложники»: Зеленский о зависимости от США

От Рады требуется принять законопроект о мобилизации как можно скорее – Зеленский
#президент
#украина
#законопроект
#выбор
#зеленский
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском
07 апреля 2024, 10:20

Фото: istockphoto/NiseriN

Российские военные уничтожили замаскированные позиции и скопление живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Сначала разведчики Западной группировки войск вскрыли замаскированные позиции с пехотой и техникой противника, передаёт пресс-служба российского оборонного ведомства. Затем координаты целей были переданы артиллеристам. Стрельбу производили расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Отмечается, что со времени получения координат до производства первых выстрелов бойцы затратили не более двух минут.

Российские военные активно используют беспилотники для того, чтобы выявлять новые цели, а затем корректировать огонь артиллерии, если будет принято решение о нанесении удара. Плотное взаимодействие артиллеристов, разведчиков и операторов БПЛА обеспечивает максимальную эффективность при поражении целей, отметили в Минобороны.

Читайте также:

Российская армия нанесла удар по заводу «Прогресс», ремонтирующему технику ВСУ

Артиллеристы разбили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении

ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ
#военные
#бпла
#минобороны
#служба
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинское подполье сообщило об уничтожении системы ПВО в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили иностранную систему ПВО в Харькове
07 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/allanswart

Российские военные атаковали систему противовоздушной обороны (ПВО), поставленную Украине из-за рубежа, в районе аэропорта в Харькове.
Об этом 7 апреля рассказал координатора николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он отметил, что атака была направлена на новую зенитную систему ПВО, которая, однако, не была уничтожена ракетами, хотя произошла детонация.

Лебедев также сообщил о нападении на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове с применением беспилотника «Герань», который, судя по взрыву, не был сбит. Это произошло неподалеку от городской воздушной гавани.

Читайте также:

В Харькове повторно прозвучали взрывы

Российские военные поразили склад ВСУ в Харькове

В Харькове прогремело множество взрывов
#склад
#военные
#новости
#всу
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура
07 апреля 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Одессе в ночь на 7 апреля произошла серия взрывов. В результате повреждения получили административные и технические здания, возник пожар. Также были повреждены объекты портовой инфраструктуры.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Силы обороны юга ВСУ утверждают, что пожар локализован. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк также сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. Однако о каких именно объектах идёт речь, она не уточнила.

Перед тем, как в Одессе раздались взрывы, на территории Одесской области и в ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

Читайте также:

В Одессе прогремели взрывы

Подземный штаб ВСУ поражен ракетным ударом в Одессе

Во время удара по Одессе был поражен склад боеприпасов и место дислокации СБУ
#пожар
#взрывы
#всу
#воздушная одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский признал скорое истощение у Украины запаса ракет для систем ПВО
07 апреля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/e-crow

Вооружённым силам Украины в скором времени может не хватить ракет для систем противовоздушной обороны. И тогда придётся выбирать, какой город защитить — тот или другой.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, на сегодняшний день российский войска сохраняют очень высокую интенсивность обстрелов, и именно это приводит к столь быстрому истощению средств ПВО. На сегодняшний день ракеты есть, но при сохранении такой интенсивности атак со стороны России их в скором времени не хватит, признал глава киевского режима.

Зеленский отметил, что в некоторых случаях эффективную защиту могут обеспечить только зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или их аналоги, поэтому их нехватка и дефицит снарядов к ним ощущаются особенно остро. Украина истощит запас ракет к системам ПВО, если Запад не активизирует их поставки, заключил президент Украины.

Читайте также:

Кулеба: Украина испытывает огромный дефицит снарядов

ВСУ испытывают катастрофический дефицит снарядов, пишут СМИ

Зеленский резко обратился к Западу с требованием усилить ПВО Украины
#президент
#украина
#дефицит
#поставки
#владимир зеленский
#запад
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об обесточенной военной части ВСУ под Одессой
РИА Новости: Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой
07 апреля 2024, 05:20

Фото: iStock/happyphoton

Пророссийское подполье уничтожило электростанции и обесточило воинскую часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Авангард и цех по производству беспилотников ВСУ в Хлебодарском под Одессой , сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
Сославшись на подполье в Одессе, он отметил: «В Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко».

Лебедев считает, что главной целью было обесточить военные части в Авангарде и предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Хлебодарске.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что ВСУ пытаются восполнить нехватку артиллерийских снарядов с помощью беспилотников.

Читайте также:

В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»

Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Украина попросила НАТО зарезервировать Киеву место до конца боевых действий
#украина
#одесса
#беспилотник
#бпла
#всу
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали из-под Артемовска
Более 15 тел украинских военных эвакуировали из-под Артемовска в ДНР
07 апреля 2024, 01:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений обнаружили на окраине города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) тела более 15 украинских военнослужащих, передает РИА Новости.
По данным источников, тела военнослужащих были найдены вблизи одного из бывших опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. По предварительным данным, солдаты находились там с лета 2022 года.

«Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться», – отметил один из членов группы.

Тела военнослужащих были эвакуированы для проведения необходимой экспертизы.

Российские войска взяли Артемовск под полный контроль 20 мая 2023 года. Бои продолжались 224 дня.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса

От Рады требуется принять законопроект о мобилизации как можно скорее – Зеленский

«Армия не укомплектована»: Украинский майор высказался о состоянии ВСУ
#украина
#сво
#владимир путин
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме прокомментировали информацию о французских солдатах на Украине
Депутат Госдумы Белик: Французские войска на Украине будут для ВС РФ вне закона
06 апреля 2024, 23:50

Фото: iStock/breakermaximus

Французские военнослужащие получат на Украине статус иностранных наемников и будут объявлены вне закона для Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.
По словам Белика, президент Украины Владимир Зеленский остро осознает нехватку войск в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Белик называет загадкой года, сколько французов уедет на Украину и уедет ли. По его мнению, все может ограничиться словами.

«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона», – высказался он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 1,5 тысячи французских военнослужащих могут находиться в резерве для отправки в Украину в апреле.

Читайте также:

В Белгороде объявили ракетную опасность

На Украине допустили внесение женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных

Депутат Гурулев опроверг сообщения о нападении России на Казахстан
#франция
#вс рф
#всу
#украина
#владимир зеленский
#военные
#госдума
#депутат
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Одессе прозвучали взрывы
06 апреля 2024, 23:28

Фото: iStock/maki_shmaki

В Одессе прозвучали взрывы, сообщает Telegram-канал «Страна.ua», освещающий события на Украине.
Местные издания опубликовали видео взрыва. Вероятно, зафиксировано попадание баллистической ракеты. Место взрыва не уточняется.

Издание отмечает, что после взрыва в Одессе начался пожар и был виден столб дыма. Другие последствия пока неизвестны.

Издание «Общественность» также сообщило о взрыве в Херсоне, который находится под контролем Киева.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформаций Украины, в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога, в настоящее время следуют отбои.

Ранее, 5 апреля, взрывы прогремели в Одесской области.

Читайте также:

На Украине допустили внесение женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных

В Харькове повторно прозвучали взрывы

В Харькове прогремело множество взрывов
#одесса
#взрыв
#ракетный удар
#воздушная тревога
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф