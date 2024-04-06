Сальдо рассказал о расстреле военнослужащими ВСУ своих сослуживцев

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Российский разведывательный беспилотник заснял момент расстрела украинскими военнослужащими своих сослуживцев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона написал, что российски дрон заснял видео, на котором двое украинских военных на правом берегу Днепра расстреляли своих «побратимов», затем положили тела убитых в резиновую лодку, оттолкнули её от берега, а потом спокойно ушли.
Российские силовики видят два объяснения происшедшему. Либо старослужащие из числа «идейных» нацистов расстреляли сослуживцев за отказ отправляться на левый берег на встречу смерти, что приравнивается в ВСУ к дезертирству. Или же наоборот, украинские военные, не желающие идти в самоубийственный десант, убили товарищей, отправлявших их на левый берег.
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Александр Бойцов