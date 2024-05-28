Боевик ВСУ застрелил трёх сослуживцев в Сумской области

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В Сумской области украинский военный в ходе конфликта застрелил трёх своих сослуживцев и покончил с собой. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Происшествие случилось вчера вечером. Солдат из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте, а после этого совершил попытку самоубийства», — говорится в сообщении.
При этом он скончался только в больнице. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Украины четыре месяца насиловал малолетних дочерей, угрожая им расправой. Как сообщает подконтрольная Киеву Бахмутская окружная прокуратура, 39-летний житель насиловал 8 и 12-летних дочерей сожительницы, когда той не было дома.За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения.
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