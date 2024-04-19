Украинец зарезал женщину с двумя детьми и сбежал на родину

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Правоохранители завершили расследование жестокой расправы над семьёй с детьми в городе Алексин Тульской области. Мужчина зарезал свою знакомую и двоих её детей шести и полутора лет.
Как и убитые, 28-летний преступник был беженцем с Украины. Он пришёл в гости к своей 30-летней знакомой, с целью завладения имуществом зарезал её, после чего хладнокровно расправился с её малолетними детьми, нанеся им множественные колото-резаные ранения. После совершённого тройного убийства мужчина забрал из квартиры жертвы 300 тысяч рублей, ювелирные украшения, после чего покинул дом.
Позже он встретился с главой семейства, который ещё не знал об убийстве жены и детей. Понимая, что тот обратится к правоохранителям, украинец зарезал также и его. После совершения преступлений обвиняемый скрылся на территории Украины. В настоящее время он объявлен в международный розыск.
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Александр Бойцов