Фото: iStock/Pawel Kajak
В Харькове украинский боевик застрелил любовницу и ранил ее дочь, сообщают украинские СМИ.
Правоохранительные органы задержали офицера 125-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины. По данным следствия, боевик родом из Львова познакомился в Харькове с 53-летней женщиной. У них завязались отношения.
Во время совместного употребления горячительных напитков женщина поделилась с боевиком, что поддерживает русскую культуру и ждет, когда ВС РФ освободят Харьков.
В гневе украинский офицер застрелил свою любовницу и ранил ее 28-летнюю дочь. После этого он попытался скрыться. Через день его нашли. Он прятался на крыше одного из общежитий города.
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Во время совместного употребления горячительных напитков женщина поделилась с боевиком, что поддерживает русскую культуру и ждет, когда ВС РФ освободят Харьков.
В гневе украинский офицер застрелил свою любовницу и ранил ее 28-летнюю дочь. После этого он попытался скрыться. Через день его нашли. Он прятался на крыше одного из общежитий города.
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Алёна Самарева