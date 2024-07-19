Боевики, устроившие теракты в Дагестане, скрывались с помощь связей

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Террористы, совершившие нападения в Дагестане 23 июня, вышли из поля деятельности правоохранительных органов при помощи родственных связей. Об этом заявил Сергей Меликов в интервью РИА Новости.
«На любое действие есть противодействие, и в этом отношении мы видим, что наши оппоненты, наши враги, воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности наших структур, которые должны этим заниматься, в результате чего и произошел этот теракт», – сказал он.Меликов отметил, что в республике на регулярной основе проводится профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму.
23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате теракта погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики ликвидировали пятерых преступников, которые причастны к этим терактам. Сергей Меликов заявил, что преступники — выходцы Сергокалинского района Дагестана. В материалах дела указано, что преступную группу создал сын уволенного после терактов главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман, который тоже был в числе ликвидированных.
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Алина Юрчак