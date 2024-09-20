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Украинские боевики повредили станцию по распределению газа в населенном пункте Большое Солдатское под Курском, проинформировал в своем тг-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Из-за этого нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к ней», — написал чиновник.Некоторую часть населения подключили к резервному объекту, добавил Смирнов. Он резюмировал, что, когда обстановка стабилизируется, станет возможным отремонтировать поврежденную станцию.
Эксперты отмечали, что боевики ВСУ, возможно, пытаются компенсировать свои потери на фронте и показать западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Неонацисты выбирают в качестве целей гражданских, поскольку не могут победить на поле боя.
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Никита Кротов