«Две-три недели»: стало известно, когда ВСУ сбегут из Угледара

Фото: iStock/Jakub Laichter
ВСУ потеряют контроль над Угледаром уже в ближайшие недели. Так считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова передает «Лента.ру».
Напомним, 20 сентября стало известно, что группировка ВСУ в Угледаре взята в оперативное окружение ВС РФ. Трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, в том числе на наиболее важных участках и высотах, сам город простреливается российскими силами.
Он также добавил, что при оперативном окружении ситуация контролируется не только артиллерией, но и ВКС. По словам полковника, потеря Угледара станет для Украины очень существенной, и предположил, что город перейдет под контроль ВС РФ уже в ближайшие две-три недели.
Читайте также:
«Селидово и Курахово приговорены»: Экс-глава МВД Украины предрек потерю Красноармейска
Российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
Обстановка в Курской области, побег ВСУ из Гродовки и успехи ВС РФ у Торецка: последние новости СВО
«Оперативное окружение говорит о том, что противник перестал получать подкрепление в любом виде, у него нет огневой поддержки, а наши войска имеют тактическое окружение, то есть они постоянно наступают при помощи артиллерии», — пояснил Матвийчук.
Он также добавил, что при оперативном окружении ситуация контролируется не только артиллерией, но и ВКС. По словам полковника, потеря Угледара станет для Украины очень существенной, и предположил, что город перейдет под контроль ВС РФ уже в ближайшие две-три недели.
«Я полагаю, что только чудо может спасти ВСУ в Угледаре», — заключил он.
Читайте также:
«Селидово и Курахово приговорены»: Экс-глава МВД Украины предрек потерю Красноармейска
Российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
Обстановка в Курской области, побег ВСУ из Гродовки и успехи ВС РФ у Торецка: последние новости СВО
Элина Позднякова