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Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
По словам Кимаковского, в настоящее время теперь невозможно подвозить личный состав и боеприпасы по железной дороге. Он отметил, что на сегодняшний день идут серьезные тактические действия на реке Журавка.
Это последняя ландшафтная преграда, которая прикрывает Мирноград и Покровск, добавил Кимаковский.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Это последняя ландшафтная преграда, которая прикрывает Мирноград и Покровск, добавил Кимаковский.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова