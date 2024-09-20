Фото: Минобороны РФ
Утерянные украинскими войсками военные позиции в Красноармейске откроют российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье. Об этом заявил глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
«Если его (Красноармейск) займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье», — сказал экс-министр.
Кухаровоской направление имеет большое стратегическое значение для подразделений ВСУ, поскольку через него пролегает дорога к областному центру Запорожья. Сейчас Кураховское и Красноармейское направления остаются наиболее напряженными для украинских войск.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска перерезали ВСУ железнодорожное сообщение с Красноармейском (с 2016 года – Покровск).
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Лия Мурадьян