«Селидово и Курахово приговорены»: Экс-глава МВД Украины предрек потерю Красноармейска

Четверо солдат срочной службы ВС РФ были в окружении боевиков ВСУ под Курском более месяца, передает «Россия 1». Уточняется, что военные скрывались в районе населенного пункта Дарьино в течение 39 дней. При этом бойцы собирали данные о ВСУ и передавали их морпехам Тихоокеанского флота.