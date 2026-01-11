Боевики взорвали 11 АЗС на юге Таиланда
Боевики взорвали 11 автозаправочных станций нефтегазовой компании PTT на юге Таиланда. Об этом сообщает телеканал One 31.
Теракты произошли в трех провинциях — Наратхиват, Паттани и Яла. В результате нападения пострадал один полицейский.
Экстренные службы приступили к ликвидации последствий, а силовые структуры приведены в режим повышенной готовности. Местные власти начали расследование.
Вооруженный конфликт на мусульманском юге страны продолжается более 70 лет. С 2004 года активность группировок значительно возросла. Они стремятся отделить регион и создать суверенный султанат.
