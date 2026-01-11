Парень убил шесть членов семьи и попытался изнасиловать 7-летнюю родственницу
В штате Миссисипи 24-летний житель совершил жестокое преступление — он застрелил шесть людей. Все погибшие были его родственниками, пишет The New York Post.
Вечером 9 января молодой Дарик Мур застрелил своего отца, дядю и старшего брата. Затем, угнав грузовик, он отправился в дом своих родственников, где попытался изнасиловать семилетнюю девочку, угрожая ей пислотетом.
Ему это не удалось — в результате Мур убил свою жертву. Он собирался пристрелить еще одного ребенка, который был младше девочки, однако передумал и покинул жилье.
Следующей целью Дарика стали два брата, один из которых служил пастором местной церкви. Оба погибли.
После полутора суток поисков полиции удалось задержать преступника рано утром 10 января. Власти называют массовое убийство, которое совершил Мур, крупнейшим за последнее десятилетие в штате Миссисипи.
Если молодого человека признают виновным, его ждет смертная казнь.