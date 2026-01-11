Парень убил шесть членов семьи и попытался изнасиловать 7-летнюю родственницу

11 января 2026, 03:32

Житель Миссисипи убил шесть членов семьи и пытался изнасиловать 7-летнюю родственницу

Фото: iStock/gorodenkoff

В штате Миссисипи 24-летний житель совершил жестокое преступление — он застрелил шесть людей. Все погибшие были его родственниками, пишет The New York Post.





Вечером 9 января молодой Дарик Мур застрелил своего отца, дядю и старшего брата. Затем, угнав грузовик, он отправился в дом своих родственников, где попытался изнасиловать семилетнюю девочку, угрожая ей пислотетом.



