Аферистка 15 лет притворялась идеальным мужчиной в соцсетях и обманула сто женщин

11 января 2026, 06:59

Daily Star: Британка 15 лет притворялась онлайн врачом-мужчиной и обманула сто женщин

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В Великобритании женщина в течение 15 лет выдавала себя за мужчину, обманув около ста доверчивых жертв. Преступница занималась киберпреследованием, «сталкеря» профили своих собеседниц. Об этом пишет портал Daily Star.





Мошенница Адель Ренни создала в социальных сетях образ привлекательного врача по имени Дэвид Грэмм. Она использовала специальное приложение для изменения голоса, активно вела переписки и телефонные разговоры. Ренни вела себя настойчиво — в ее мужской образ влюбилось множество.



