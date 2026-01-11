Аферистка 15 лет притворялась идеальным мужчиной в соцсетях и обманула сто женщин
Daily Star: Британка 15 лет притворялась онлайн врачом-мужчиной и обманула сто женщин
В Великобритании женщина в течение 15 лет выдавала себя за мужчину, обманув около ста доверчивых жертв. Преступница занималась киберпреследованием, «сталкеря» профили своих собеседниц. Об этом пишет портал Daily Star.
Мошенница Адель Ренни создала в социальных сетях образ привлекательного врача по имени Дэвид Грэмм. Она использовала специальное приложение для изменения голоса, активно вела переписки и телефонные разговоры. Ренни вела себя настойчиво — в ее мужской образ влюбилось множество.
В Санкт-Петербурге загорелись сразу восемь автомобилей
Когда вымышленный «доктор» стал избегать личных встреч, несколько обманутых женщин объединились в группу «007» и начали собственное расследование. Проверив фальшивые профили, они обнаружили, что фотографии были похищены из социальных сетей.
В результате жертвы вышли на Ренни, которая оказалась медсестрой, ухаживавшей в больнице за родственником одной из пострадавших.
Суд приговорил мошенницу к двум годам и четырём месяцам тюрьмы — это уже четвёртый подобный приговор в её биографии. Ренни до сих пор не раскрыла, почему она раз за разом выбирает своими жертвами именно девушек и что побудило её начать совершать преступления.