В Таиланде затонула лодка с русскоговорящими туристами
В Таиланде лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером и затонула. Несколько человек пострадали, сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел сегодня утром недалеко от острова Ко Кай. Быстроходная лодка Korawich Marine 888 с 52 туристами и тремя членами экипажа на борту на ходу врезалась в траулер Pichai Samut 1.
От удара носовая часть катера получила серьезные повреждения, судно перевернулось и пошло ко дну, а все 55 человек оказались в воде. Некоторые пассажиры в панике кричали, пытаясь спасти своих близких.
Спасательные службы оперативно прибыли на место и эвакуировали всех на берег. Точное число граждан России уточняется. По данным местного СМИ AmarinTV, всего в результате аварии пострадали 11 человек, один из них — серьезно.
