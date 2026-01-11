Достижения.рф

В Таиланде затонула лодка с русскоговорящими туристами

На Пхукете лодка с 52 туристами столкнулась с траулером и затонула
В Таиланде лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером и затонула. Несколько человек пострадали, сообщает телеграм-канал SHOT.



Инцидент произошел сегодня утром недалеко от острова Ко Кай. Быстроходная лодка Korawich Marine 888 с 52 туристами и тремя членами экипажа на борту на ходу врезалась в траулер Pichai Samut 1.

От удара носовая часть катера получила серьезные повреждения, судно перевернулось и пошло ко дну, а все 55 человек оказались в воде. Некоторые пассажиры в панике кричали, пытаясь спасти своих близких.

Спасательные службы оперативно прибыли на место и эвакуировали всех на берег. Точное число граждан России уточняется. По данным местного СМИ AmarinTV, всего в результате аварии пострадали 11 человек, один из них — серьезно.

Лидия Пономарева

