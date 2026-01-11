В Таиланде затонула лодка с русскоговорящими туристами

11 января 2026, 08:11

На Пхукете лодка с 52 туристами столкнулась с траулером и затонула

Фото: iStock/Pierrick Lemaret

В Таиланде лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером и затонула. Несколько человек пострадали, сообщает телеграм-канал SHOT.