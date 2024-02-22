Боевику «Азова»* дали пожизненный срок за расстрел авто с людьми в Мариуполе

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Верховный суд ДНР вынес приговор боевику батальона «Азов»*, расстрелявшего машину с тремя мирными жителями Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Удалось установить, что 9 марта 2022 года осуждённый с другими украинскими военными продвигался на бронемашине по улице Азовстальской в Мариуполе. Мимо них проехал гражданский автомобиль. Командир ВСУ отдал приказ открыть огонь, после чего машина была расстреляна. Трое человек, находившихся внутри, погибли на месте.
Буру приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего стрелка взвода разведки отдельного отряда специального назначения «Азов»* национальной гвардии Украины Алексея Буры», - сообщил собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева