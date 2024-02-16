Пушилин: четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ДНР

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Четыре мирных жителя пострадали в результате украинских обстрелов нескольких городов в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе столицы Республики ранена женщина 1985 года рождения. В Горловке пострадал пожилой мужчина 1929 года рождения. В Ясиноватой ранены женщины 1989 и 1967 года рождения», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что под огонь украинских боевиков попали Донецк, Горловка и Ясиноватая. В результате атаки повреждены десять жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры в Донецке.
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