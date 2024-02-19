Глава ДНР Пушилин сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

Фото: сайт Кремля
ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения в Авдеевке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что украинские военные особенно остервенело относились к мирным гражданам в Авдеевки на протяжении нескольких последних недель. Пушилин пояснил, что о преступлениях ВСУ ему рассказали люди, которые находятся в пунктах временного размещения.
Он добавил, что все факты нарушения ВСУ закона документируются, и впоследствии будут служить доказательствами в суде.
ВСУ бросили раненую военнослужащую на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским», - подчеркнул глава региона.
ВСУ бросили раненую военнослужащую на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова