Боевой воздушный змей убил годовалого малыша
В бразильском городе Контажен (штат Минас-Жерайс) годовалый мальчик погиб из-за удара по горлу стропой воздушного змея, покрытой стеклянной крошкой. Трагедия произошла 27 мая, сообщает Need To Know.
Ребёнок по имени Рави Оливейра Диас катался на трёхколёсном велосипеде по тротуару вместе с сестрой. В этот момент стропа воздушного змея зацепилась за проезжавший мотоцикл и хлестнула мальчика по шее.
Малыша немедленно доставили в реанимацию. Однако врачи в течение 20 минут не смогли спасти его жизнь — порез оказался слишком глубоким.
Полиция задержала 19-летнего подростка, который признался, что запускал так называемого боевого змея. Такие развлечения популярны среди молодёжи в Бразилии: стропы змеев осыпают стеклянной крошкой, чтобы перерезать леер противника. Хотя запуск подобных змеев запрещён, по данным бразильской ассоциации мотоциклистов, ежегодно из-за них происходит не менее сотни аварий.
