Восемь человек погибли в лобовом ДТП с автобусом и фурой в Бразилии
В штате Минас‑Жерайс на юго‑востоке Бразилии столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате аварии погибли восемь человек, среди которых был грудной ребенок, сообщает телеканал CNN Brasil.
По данным издания, после аварии автобус перевернулся, а оба транспортных средства загорелись. Все погибшие находились в салоне автобуса. Кроме того, в результате ДТП пострадали еще десять человек.
Из‑за аварии движение по автодороге полностью перекрыли. На месте происшествия работают спасатели, медицинские бригады и криминалисты. Специалисты выясняют обстоятельства ДТП и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Ранее в Австрии легкомоторный самолет врезался в парапланеристку, находившуюся в воздухе. Женщине пришлось принять экстренные меры, чтобы выжить.
