В Бразилии обезвредили мужчину, размахивавшего мечом в аэропорту

Фото: iStock/Chalabala

В бразильском международном аэропорту Виракопос обезвредили дебошира, размахивавшего длинным мечом. Об этом сообщает издание Daily Star.



На появившихся в Сети кадрах видно, как подозреваемого окружают трое полицейских. Когда он достает с пояса 47-сантиметровый клинок, один из офицеров применяет электрошокер.

Уточняется, что 45-летний мужчина ранее был судим за насильственные преступления. Он не являлся пассажиром и угрожал людям, от переговоров отказался.

По данным местных властей, нарушитель находился в состоянии психотического эпизода с «явными признаками оторванности от реальности». Подозреваемого госпитализировали, ему также предъявили обвинение в хранении холодного оружия.

Ранее сообщалось, что в австралийскому аэропорту Парафилд потепрел крушение самолет. В результате ЧП погибли пилот и пассажир, еще 11 человек пострадали, их госпитализировали.

Лидия Пономарева

