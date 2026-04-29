В Бразилии обезвредили мужчину, размахивавшего мечом в аэропорту
В бразильском международном аэропорту Виракопос обезвредили дебошира, размахивавшего длинным мечом. Об этом сообщает издание Daily Star.
На появившихся в Сети кадрах видно, как подозреваемого окружают трое полицейских. Когда он достает с пояса 47-сантиметровый клинок, один из офицеров применяет электрошокер.
Уточняется, что 45-летний мужчина ранее был судим за насильственные преступления. Он не являлся пассажиром и угрожал людям, от переговоров отказался.
По данным местных властей, нарушитель находился в состоянии психотического эпизода с «явными признаками оторванности от реальности». Подозреваемого госпитализировали, ему также предъявили обвинение в хранении холодного оружия.
Ранее сообщалось, что в австралийскому аэропорту Парафилд потепрел крушение самолет. В результате ЧП погибли пилот и пассажир, еще 11 человек пострадали, их госпитализировали.
