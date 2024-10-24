Замглавы управы московского района Савелки Тимофеев украл у жены детей

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Бывшая жена замглавы управы московского района Савелки Константина Тимофеева Мария обвинила супруга в краже детей. Об этом пишет Baza.
Брак Марии и Константина Тимофеевых развалился прошедшим летом. В семье подрастают трое детей. Женщина рассказала, что супруг завел любовницу и не скрывал этого. Тогда супруги решили развестись. В один из дней Тимофеев пригласил жену и детей погулять. Женщина ходила на костылях из-за травмы. По ее словам, супруг выбил у нее костыль, схватил детей и увез. Тогда травма женщины сильно обострилась и ее положили.
Окончив лечение, Мария нашла детей в подмосковном городе Клин. Двоих младших она смогла забрать, а старший остался жить у отца. Однако уже 20 октября несколько мужчин в балаклавах сломали забор на участке Марии, выбили балконную дверь и силой забрали двухлетнего мальчика. Второй ребенок смог вырваться и спрятаться. Тогда Тимофеева написала заявление в полицию.
Однако сам Тимофеев рассказал изданию, что вынужден был забрать детей из-за того, что у его супруги имеются явные проблемы с алкоголем и часто ведет себя неадекватно. А еще, по его словам, она избила его мать, видимо в момент, когда забирала детей.
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Окончив лечение, Мария нашла детей в подмосковном городе Клин. Двоих младших она смогла забрать, а старший остался жить у отца. Однако уже 20 октября несколько мужчин в балаклавах сломали забор на участке Марии, выбили балконную дверь и силой забрали двухлетнего мальчика. Второй ребенок смог вырваться и спрятаться. Тогда Тимофеева написала заявление в полицию.
Однако сам Тимофеев рассказал изданию, что вынужден был забрать детей из-за того, что у его супруги имеются явные проблемы с алкоголем и часто ведет себя неадекватно. А еще, по его словам, она избила его мать, видимо в момент, когда забирала детей.
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Элина Позднякова