Богомаз: Боеприпас с БПЛА упал на территорию Клинцовской нефтебазы

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Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — прокомментировал случившееся Богомаз.
По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании. В настоящий момент на месте происшествия работает бригада пожарных, к ликвидации возгорания привлечено 13 пожарных автоцистерн.
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