Богомаз: Четыре человека, включая подростка, пострадали под атакой ВСУ

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Украинские войска нанесли удар по селу Курковичи в Брянской области, четыре человека пострадали, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет», — написал Богомаз.
По его словам, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как пишет Telegram-канал Mash, украинские боевики намеренно целялись по гражданскому автобусу.
Позже стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли запорожский город Токмак. Удар пришёлся по многоэтажному дому, в настоящий момент известно как минимум о трёх пострадавших.
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Евгения Парфентьева