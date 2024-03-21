Mash: Российские десантники выхаживают кота, который попал под обстрел в Бахмуте

Фото: istock / Tanchic
Российские десантники ухаживают за котом Филимоном, который попал под обстрел танка в Бахмуте — у зверька обгорели лапы и усы. Когда раненый владелец животного пришёл в себя, тот попросил сослуживцев позаботиться о коте. Историю рассказывает Тлегерам-канал Mash.
В ходе обороны Бахмута российские военные заняли дом в пригороде. Вместе с одним десантником был кот. Танк противника попал в здание, вследствие чего оно загорелось, а владелец пушистого получил ранение. Сослуживцы эвакуировали его и сменили место дислокации, но в спешке забыли про кота.
Когда владелец Филимона пришел в сознание, то попросил бойцов найти зверя и позаботиться о нём. Спустя 3 дня военные вернулись к дому и обнаружили животное в груде обломков. Пушистого привезли в полк, где медики обработали его раны и перебинтовали обожжённые лапы.
Сейчас Филимон идет на поправку, как и его хозяин.
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Когда владелец Филимона пришел в сознание, то попросил бойцов найти зверя и позаботиться о нём. Спустя 3 дня военные вернулись к дому и обнаружили животное в груде обломков. Пушистого привезли в полк, где медики обработали его раны и перебинтовали обожжённые лапы.
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Алина Юрчак