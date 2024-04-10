Группа журналистов попала под обстрел ВСУ в районе Кременной, есть раненые

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Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР в телеграм-канале.
В сообщении говорится, что ВСУ нанесли удар по региону в том момент, когда там работала съемочная группа телеканала.
Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте. По предварительной информации он контужен.
В настоящее время пострадавших сотрудников телеканала везут в больницу Луганска для оказания им медицинской помощи.
Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте. По предварительной информации он контужен.
В настоящее время пострадавших сотрудников телеканала везут в больницу Луганска для оказания им медицинской помощи.
Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова