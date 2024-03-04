Богомаз: Два человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземки

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Два мирных жителя пострадали под обстрелом посёлка Суземки в Брянской области, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения», — прокомментировал случившееся губернатор Брянской области.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Евгения Парфентьева