Появились данные о состоянии сотрудников СК, подвергшихся атаке беспилотника ВСУ

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При атаке беспилотника ВСУ, которой подверглась следственная группа СК РФ, пострадали четыре сотрудника. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.
Сейчас всем пострадавшим оказывают помощь врачи. Один следователь находится в тяжёлом состоянии, трое других получили незначительные ранения. Кроме того, у двоих сотрудников ведомства после взрыва зафиксирована лёгкая контузия. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.
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Александр Бойцов