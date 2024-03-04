Белгородская область подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

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Окраину города Шебекино Белгородской области атаковали украинские дроны-камикадзе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В результате его падения с последующей детонацией осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома», — сообщает Гладков.Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак