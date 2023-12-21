Богомаз: Два человека пострадали при обстреле брянского села Чаусы

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Под обстрелом брянского села Чаусы пострадали два человека, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Богомаз.
При этом, какой степени тяжести травмы получили пострадавшие — не уточняется.
На месте продолжают работу сотрудники экстренные службы.
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