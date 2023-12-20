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Гладков: Системы ПВО уничтожили БПЛА на подлёте к Белгороду

20 декабря 2023, 21:22
Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к Белгороду, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - прокомментировал ситуацию Гладков.

По предварительным данным, в результате падения устройства никто не пострадал, разрушений также нет.


Ранее стало известно о падении беспилотника в подмосковном Наро-Фоминске. Дрон потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда. В настоящий момент место падения оцеплено, официальных комментарий по поводу произошедшего пока что получено не было.

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#вячеслав гладков
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СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии
20 декабря 2023, 22:18

Фото: iStock/burcu saritas

После гибели ребёнка, посетившего частную стоматологическую клинику, в Рязани инициировали расследование, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 16 декабря трёхлетний мальчик получил процедуру хирургического вмешательства в одной из частных рязанских клиник. После лечения его отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Дома мальчику стало плохо. Спустя два дня, 18 декабря, родители приняли решение вызвать сыну скорую помощь. Прибывшие на месте происшествия медики не успели спасти мальчика и смогли лишь констатировать его смерть.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В настоящий момент устанавливается причина смерти мальчика и возможные лица, причастные к трагедии.

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#стоматология
#рязанская область
#следственный комитет
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ХАМАС: бойцы движения убили за трое суток 25 израильских солдат
20 декабря 2023, 21:39

Фото: iStock/Motortion

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило об убийстве 25 израильских солдат и поражении 41 единицы военной техники Израиля в секторе Газа за последние трое суток. Об этом говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
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#смерть
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Ребёнок погиб в ДТП в Калининградской области
20 декабря 2023, 21:08

Фото: iStock/izzzy71

В результате ДТП в Калининградской области погиб малолетний ребёнок, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По информации ведомства, авария произошла на Северном обходе в Гурьевском районе. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

В результате аварии пострадали два взрослых – водитель и его пассажирка. Ребёнок 2022 года рождения, который в момент аварии находился на руках у женщины и не был закреплён в специальном кресле, погиб не месте происшествия от полученных травм.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Все подробности случившегося устанавливаются.

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112: В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник
20 декабря 2023, 20:46

Фото: iStock/NatureNow

В городе Наро-Фоминск Московской области упал беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминска.

В настоящий момент территория, на которой разбился дрон, оцеплена, на месте происшествия работают экстренные службы. Из-за случившегося в оцепленном районе образовалась огромная пробка, жители подмосковья не могут добраться домой.

19 декабря украинский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, вражеский аппарат был уничтожен с помощью дежурных сил ПВО.

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#беспилотник
#наро-фоминск
#подмосковье
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Беспилотник с взрывчаткой сбросили на машину скорой помощи в ДНР
20 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/Motortion

В селе Верхнеторецкое беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль скорой помощи, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Беспилотник сбросил взрывчатое вещество на автомобиль скорой медицинской помощи 20 декабря. К счастью, находившиеся внутри в момент прилёта медики не получили серьезных травм.

В Минздраве отметили, что медицинским специалистам, работающим в Донецкой Народной Республике, часто приходится сталкиваться с риском для жизни в своей профессии. Они спешат к людям на помощь даже находясь под непрекращающимися обстрелами.

В ведомстве напомнили, что в ноябре в результате аналогичного прилёта беспилотника по скорой помощи погиб водитель.

«Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей», - в заключении отметили в Минздраве.

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#беспилотник
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#днр
#взрывчатка
#скорая помощь
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На подростков в Киеве завели дело за распространение нацистской символики
20 декабря 2023, 20:05

Фото: iStock/simpson33

В Киеве устанавливают личности подростков, устроивших фотосессию с нацистской символикой, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
Ранее в Киеве группа подростков устроила фотосессию с нацистскими флагами и ростовой куклой пса по кличке Патрон, талисмана украинских саперов. Мотивы людей, устроивших подобную акцию в украинской столице, остаются неизвестными.

«При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту распространения нацистской символики – часть 1 статьи 436-1 УК Украины», - прокомментировали ситуацию представители киевского надзорного ведомства.

Отмечается, что правоохранители устанавливают личности молодых людей, принимавших участие в нацистской акции.

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#акции
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#подростки
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5-летняя девочка оказалась в реанимации после группового изнасилования
The Times of India: в Индии мужчины изнасиловали 5-летнюю девочку
20 декабря 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В индийском штате Мадхья-Прадеш 5-летнюю девочку похитили двое неизвестных и изнасиловали.
The Times of India сообщает, что о пропаже 5-летней девочки в полицию 17 декабря сообщили родители. Девочку примерно сутки искали спасатели. Ребёнка нашли без сознания на одной из улиц в районе Харда штата Мадхья-Прадеш.

Девочку госпитализировали в отделение реанимации больницы в Бхопале. По данным медиков девочка подверглась изнасилованию.

К преступления могут быть причастны двое мужчин. Их личности уже установлены. Одного уже задержали, второй объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову своей супруге из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый чай. Об этом сообщает портал News9Live.


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#индия
#новости
#происшествие
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В Колумбии турист отправился на вечеринку и умер
Daily Mail: в Колумбии туриста после вечеринки нашли мёртвым в отеле
20 декабря 2023, 19:19

Фото: istockphoto/Edafoto

Турист из США сходил на вечеринку в городе Медельин, Колумбия. После чего его нашли без признаков жизни в номере отеля на следующий день.
Daily Mail пишет, что 32-летний Филип Маллинз отдыхал в колумбийском городе с друзьями. Утром в субботу он не пришёл на назначенную экскурсию. Друзья начали волноваться. Они отправились в отель Маллинза и попросили администрацию открыть дверь номера. Мужчина был обнаружен мертвым в номере.

Медики выяснили, что в организме туриста нашли галлюциногенные вещества. Полиция выяснит, могла ли передозировка стать причиной произошедшего.

Ранее сообщалось, что гендиректор строительной компании и его заместитель по строительству погибли из-за железобетонных блоков, которые обрушились на бытовку в Москве.

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#туристы
#происшествие
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СК: В Тульской области за коррупцию осудили бывшую чиновницу и её мужа
20 декабря 2023, 19:18

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Тульской области вынесли приговор бывшему замминистра природных ресурсов и экологии региона Диане Гришиной и её супругу, об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре по региону.
Следствию удалось установить, что в период с марта 2014 года по май 2019 года чиновница получала взятки от главы компании по добыче песка. В сумме Гришиной передали 4,6 миллиона рублей.

Выяснилось, что посредником при передачи взяток её супруг Роман. В отношении ещё одного посредника, которого удалось установить следствию, уже был вынесен обвинительный приговор.

Как отметили в Следственном комитете, взятки Гришина получала «за попустительство и покровительство со стороны работниц министерства».

Центральный районный суд Тулы приговорил Гришину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, а её супруга к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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#приговор
#тульская область
#взятка
#чиновники
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