Гладков: Системы ПВО уничтожили БПЛА на подлёте к Белгороду

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Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к Белгороду, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - прокомментировал ситуацию Гладков.
По предварительным данным, в результате падения устройства никто не пострадал, разрушений также нет.
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