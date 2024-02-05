Система ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью

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Средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
«Около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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