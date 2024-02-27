Богомаз: Силы ПВО сбили два беспилотника Украины над Брянской областью

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Дежурными средствами ПВО 27 февраля уничтожены два украинских дрона, пытавшихся атаковать Клинцовский район Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своём личном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.Ранее губернатор сообщал о ликвидации ещё одного БПЛА ВСУ, над территорией Выгоничского района области. При этом также не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений.
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