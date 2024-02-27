Богомаз: Силы ПВО сбили два беспилотника Украины над Брянской областью

Как утверждают следователи, трагически закончившийся инцидент произошел 23 февраля в квартире в рабочем поселке Махаловка. В ходе ссоры «по поводу бытовых проблем» женщина нанесла удар своему сожителю ножом в грудь. 51-летний пострадавший был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его, он скончался в тот же день.