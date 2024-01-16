Богомаз: Украинский беспилотник пытался атаковать Брянскую область

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В Брянской области сбили беспилотник Вооружённых сил Украины, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — прокомментировал ситуацию Богомаз.
По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет. В настоящий момент на месте крушения беспилотного летательного аппарата продолжают работать оперативные и экстренные службы, заключил Богомаз.
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Евгения Парфентьева