Стала известна цель ночной атаки беспилотников на Воронеж

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Военный аэродром «Балтимор» был целью ночной атаки беспилотников на Воронеж. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что все восемь украинских дронов направлялись в его сторону. Но средствами РЭБ они были подавлены и не достигли цели.
В результате атаки были повреждены восемь многоквартирных домов и 35 квартир.
В настоящее время специалисты производят обход повреждённых строений. Жильцы домов временно находятся в ПВР на базе общеобразовательной школы №84.
Также сообщалось, что под обстрелами получила ранения девятилетняя девочка. Ей диагностировали повреждение ноги. Врачи оперативно оказали всю необходимую помощь.
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В результате атаки были повреждены восемь многоквартирных домов и 35 квартир.
Также сообщалось, что под обстрелами получила ранения девятилетняя девочка. Ей диагностировали повреждение ноги. Врачи оперативно оказали всю необходимую помощь.
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Анастасия Чинкова