Женщина пострадала при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка

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Украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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