Богомолы начали запрыгивать на россиян и проникать в их квартиры
В России участились случаи встреч с богомолами в нехарактерных для них регионах. Как сообщает Telegram-канал SHOT, хищники запрыгивают на людей и забираются в квартиры.
Из-за потепления насекомые добрались до Центральной, Приволжской и Дальневосточной частей страны, где раньше их не видели.
Жители находят богомолов в самых неожиданных местах. В Жуковском девушка обнаружила крупную особь на балконе и оставила её жить у себя. В Зеленодольске букашка пробралась в квартиру и затаилась на шторе. В Уфе насекомое запрыгнуло на плечо прохожему. В Забайкалье его заметили на огороде.
Энтомологи связывают расселение с тёплой осенью и мягкой зимой — это позволяет яйцам выживать в новых районах. Кроме того, города создают благоприятный микроклимат: здания и теплотрассы греют воздух, а балконы и подоконники дают насекомым удобные места для охоты.
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