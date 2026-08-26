Стоматолог затолкал москвичке часть зуба внутрь головы — спустя 15 лет она узнала об этом на КТ
Стоматолог затолкал москвичке часть зуба внутрь головы — спустя 15 лет она случайно узнала об этом на КТ. Об этом пишет Baza.
30-летняя Мария рассказала, что в подростковом возрасте ей удалили верхнюю «семёрку» в одной из стоматологических клиник Москвы. Во время процедуры она ощутила внезапный щелчок, как будто инструмент провалился внутрь. Врач пояснил, что случайно повредил стенку гайморовой пазухи, завершил работу и отпустил пациентку домой.
О том, что в пазухе остался кусок зуба, Мария узнала только спустя 15 лет, когда случайно увидела его на компьютерной томографии. По её словам, фрагмент зуба провалился туда во время удаления и всё это время находился внутри. За годы он изменился и частично врос в окружающие ткани. Кроме того, на КТ россиянка обнаружила пломбу в другой гайморовой пазухе, предположительно попавшую туда во время лечения другого зуба в той же клинике.
Мария уверена, что именно этот осколок мог стать причиной проблем со здоровьем, с которыми она борется последние несколько лет. По словам врачей, наличие зуба в пазухе может привести к развитию грибковой инфекции. У пострадавшей не сохранились медицинские документы тех лет.
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