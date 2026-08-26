Стоматолог затолкал москвичке часть зуба внутрь головы — спустя 15 лет она узнала об этом на КТ

26 августа 2026, 10:33

Baza: Стоматолог затолкал москвичке часть зуба внутрь головы

Фото: iStock/Bojan89

Стоматолог затолкал москвичке часть зуба внутрь головы — спустя 15 лет она случайно узнала об этом на КТ. Об этом пишет Baza.